Martin Scorsese si scaglia contro Rotten Tomatoes e difende Madre!

Nel corso di una recente intervistasi è scagliato contro Rotten Tomatoes, il noto aggregatore di recensioni su cui spesso e volentieri il pubblico americano basa le proprie scelte cinematografiche.

Scrivendo un articolo per l’Hollywood Reporter, il grande filmmaker statunitense non ha escluso colpi anche all’ossessione per gli incassi che toglie spazio alle discussioni in merito ai film: “Il box office è ormai un argomento di tendenza in ogni discussione sul cinema, anzi spesso è più che una tendenza. Questo giustizialismo brutale con cui si giudicano gli incassi del primo weekend ha reso questi ultimi uno sport sanguinoso per lo spettatore e che sembra incoraggiare un approccio ancora più brutale da parte della critica. Sto parlando di alcune ricerche di mercato come CinemaScore, che ha iniziato sul finire degli anni ’70, e degli aggregatori online come Rotten Tomatoes, che non hanno assolutamente nulla a che vedere con la vera critica cinematografica. Loro giudicano un film alla stessa maniera in cui darebbero un voto a un cavallo all’ippodromo o ad un ristorante su una guida. Hanno a che fare con il business del cinema, ma niente che riguardi la creatività o un punto di vista intelligente di un film. Il regista è così ridotto a un puro mestierante e lo spettatore a uno svogliato cliente.

“Questi aggregatori hanno impostato un tono che è apertamente ostile verso i registi seri – perfino il nome Rotten Tomatoes è offensivo. E così come la critica scritta da persone realmente appassionate, con studi alle spalle e vera conoscenza della storia del cinema sta gradualmente sparendo di scena, così ci sono più e più voci li fuori che si esprimono in giudizi, gente che sembra trarre piacere dal rigettare film e registi. Non siamo molto lontani dalla folla assetata di sangue alla fine di mother! di Darren Aronofsky”.

In realtà, Scorsese ha confessato di aver scritto queste dichiarazioni proprio dopo la visione del film di Aronofsky: “Dopo aver avuto l’occasione di vedere mother! sono stati persino più disgustato da questa corsa al giudicare ed è per questo che ho voluto condividere i miei pensieri. La gente sembra alla ricerca di sangue, semplicemente perché il film non può essere definito in maniera chiara o interpretato o ridotto a una descrizione di due parole. È un horror o una dark comedy o una allegoria biblica o una favola sulla morale e la devastazione ambientale? Forse un po’ di tutto questo, ma certamente non rientra in una sola di queste categorie”.

Attualmente Scorsese è impegnato nelle riprese di The Irishman, film prodotto da Netflix che vede nel cast la presenza di Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.