Martin Scorsese sale in cattedra per MasterClass: insegnerà ai futuri filmmaker!

L'ormai famosissima startupha da poco aggiunto al suo roster di esimi e noti professori il grande, attualmente impegnato sul set del suo ultimo e attesissimo film, The Irishman , con

Come spiega nel comunicato stampa ufficiale per l'annuncio pubblico della notizia, il CEO della startup, David Rogier, ha spiegato che questa "è davvero la sola occasione in una generazione, dato che Scorsese è tra i registi più influenti di tutti i tempi". Per partecipare alla sua masterclass sarà necessario un piccolo esborso di 90$, ma crediamo anche noi che il prezzo valga l'esperienza formativa per gli aspiranti registi di domani.



Scorsese non è ovviamente il primo a collaborare con MasterClass. Nei mesi passati, infatti, già Werner Herzog ha insegnato i principi della cinematografia, Aaron Sorkin le tecniche di sceneggiatura (specie il suo rinomato walk'n'talk) e Hans Zimmer la composizione dello score di un film. Ma anche Kevin Spacey, Dustin Hoffman e Steve Martin hanno partecipato con dei corsi di recitazione.



Parlando dei corsi, questi consistono in dei video tutorial e dei compiti casalinghi e giornalieri, oltre a varie risposte personalizzate degli insegnanti. Nel trailer per il suo corso, Scorsese dichiara: "Sei pensi a una carriera nel mondo del cinema, questo corso non fa per te. Se però senti il bisogno di girare dei film, la necessità di raccontare una storia che ti toglie il riposo, allora possiamo parlarne". E in un comunicato stampa dedicato, il regista ha ulteriormente spiegato: "Questo progetto mi ha davvero elettrizzato, perché mi ha dato modo di passare in rassegna tutte le mie ispirazioni, le mie esperienze, le mie tecniche e la mia evoluzione, non come progetto per insegnare a fare film, ma come guida per dei giovani in cerca della lo strada in questo mondo".



Curiosi? Intenzionati a iscrivervi? Il link è questo!