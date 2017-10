Martin Campbell apre al ritorno alla regia per Bond

Il franchise di James Bond ha avuto nel corso degli anni numerosi registi e uno dei più apprezzati è sicuramente. La carriera di Campbell, al di là di Bond , dove ha diretto due pellicole,, ha vissuto alti e bassi tra La maschera di Zorro, Fuga da Absolom, Lanterna Verde e Amore senza confini.

Daniel Craig, che ha lavorato con Campbell proprio in Casino Royale, ha affermato che girerà ancora un ultimo film nelle vesti di James Bond e il nome di Martin Campbell come possibile regista sta circolando. Lo stesso Campbell si è detto interessato a tornare:"Non lo so, potrei esserci, mai dire mai. Sarebbe l'inizio di un nuovo ciclo di Bond, e per GoldenEye fu così, con Pierce Brosnan e con Judi Dench per la prima volta. La stessa cosa per Casino Royale. Daniel è un attore fantastico, conferisce quella sorta di durezza al personaggio."

Al momento l'uscita del film è prevista per l'8 novembre 2019.