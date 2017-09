Marshall: nuovo trailer per il biopic con Chadwick Boseman

Open Road Films ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di, il biopic diretto da Reginald Hudlin e con protagonistanei panni dell’avvocato e futuro giudice della Corte Suprema, Thurgood Marshall.

Prima ancora di diventare una figura leggendaria nel mondo dell’avvocatura, in seguito alla vittoria nella celebre causa Brown v. Board, Thurgood Marshall era un giovane e rampante avvocato del NAACP. La pellicola racconterà i primi anni di carriera di Marshall e delle sua cause al fianco di Sam Friedman, un giovane avvocato con nessuna esperienza in diritto penale; tra i suoi primi casi, quello di Joseph Spell, accusato dal suo datore di lavoro bianco, e di Eleanor Sturbing, di molestie sessuali e tentato omicidio.

Nel cast del film anche Dan Stevens, Josh Gad, Kate Hudson, Sterling K. Brown e Keesha Sharp. La data d’uscita nelle sale americane è fissata per il 13 ottobre 2017.