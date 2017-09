Mark Hamill si congratula con Jared Leto per aver reso il Joker "personale"!

, che ha precedentemente interpretato la parte del Joker in, ha parlato del Clown nella versione, quella di, congratulandosi con l'attore/cantante.

Secondo Hamill, infatti, Leto è riuscito, come fanno i grandi attori, a fare "sua" la parte, a caratterizzare il personaggio con quel tocco personale che solo i protagonisti di un certo livello riescono a dare. Il suo debutto nel ruolo, Jared Leto lo ha fatto in Suicide Squad, la pellicola tanto criticata diretta da David Ayer.

C'era tantissima pressione sull'attore, specialmente dal momento che il suo Joker arriva direttamente dopo l'ultima versione, quella indimenticabile ed entrata nella storia che ne diede Heath Ledger, premio Oscar postumo proprio per quel ruolo. Le reazioni, c'è da dirlo, sono state contrastanti: non a tutti è piaciuto.

Nonostante questo, per Hamill è stato un successo e non l'ha nascosto. L'attore, che recentemente è tornato ad interpretare l'iconico ruolo di Luke Skywalker in Star Wars, ha usato Twitter per esprimere la sua approvazione nei confronti del giovane e talentuoso Leto:



Mark Hamill ✔@HamillHimself

Like all great actors @JaredLeto made the part his own! #Respect

10:20 PM - Sep 23, 2017

E a voi è piaciuta l'interpretazione del Joker di Jared Leto? Ditecelo nei commenti!