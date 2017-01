Mark Hamill condivide un ricordo di Carrie Fisher

La morte dialla fine di un anno difficile come il 2016 è stata parecchio dura da affrontare, sia per i fan che per chi lavora nel mondo dell’intrattenimento., l’attore che interpretanella saga di, l’ha ricordata così.

“Tornare a lavorare insieme per Il Risveglio della Forza è stato un vero dono. Siamo riusciti a ritrovarci in un modo molto significativo. Lei era molto aperta, parlava apertamente delle sue paure, ma io pensavo che fosse fantastica, piena di dignità. Non potevamo essere quello che eravamo un tempo, non potevamo correre verso la Morte Nera e schivare raggi laser, ma questa è la vita. Queste storie parlano proprio di questo: vita, morte e speranza.

Sono sicuro che esiste una lunga lista di persone che la conoscevano meglio di me, ma il nostro rapporto era speciale. Eravamo nel piccolo gruppo musicale che scrive una hit mondiale, ci siamo sciolti e siamo andati per la nostra strada. Lei era fantastica. Ho incontrato solo una Carrie Fisher. Non mi aspetto di incontrarne altre.”