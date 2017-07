Mark Hamill avrebbe voluto più spazio per Darth Maul nella trilogia prequel

Intervenuto al D23 Expo,, storico interprete dinella saga di Star Wars e pronto a tornare nel nuovo episodio, Star Wars - Gli Ultimi Jedi , è stato intervistato da Polygon, soffermandosi su un personaggio da lui molto apprezzato nella saga prequel, al quale ovviamente non prese parte:

Hamill ha dichiarato che "Darth Maul aveva un aspetto fantastico e non posso credere che se ne siano sbarazzati così velocemente. Pensavo che sarebbe durato per tutti e tre i film."

Il personaggio di Darth Maul compare solamente ne La minaccia fantasma per poi tornare solamente nelle versioni animate e a fumetti. Interpretato dall'artista marziale Ray Park e doppiato da Peter Serafinowicz, Darth Maul è apprendista di Darth Sidious, il Signore Oscuro dei Sith. Il personaggio è protagonita di un duello con le spade laser opposto ai jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) e Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor). Maul sconfigge Qui-Gon ma viene mutilato da Obi-Wan, scomparendo di fatto dalla trilogia cinematografica.

Mark Hamill tornerà a breve sul grande schermo con Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ottava pellicola della saga e diretta da Rian Johnson. Nel cast anche la compianta Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Peter Mayhew, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Train. L'uscita è previsat per il 15 dicembre.