Marjorie Prime: Jon Hamm e Lois Smith nella nuova clip ufficiale

The Playlist ha diffuso in streaming una nuova clip esclusiva di, film premiato al Sundance Film Festival con protagonista

Co-scritto e diretto da Michael Almereyda (Experimenter), nel cast del film troviamo anche Geena Davis, Tim Robbins, Lois Smith, Stephanie Andujar, Hannah Gross e Bill Walters. Vincitore dell'Alfred P. Sloane Foundation Feature Film Prize al Sundance Film Festival, Marjorie Prime è uscita nelle sale americane in maniera limitata lo scorso 18 agosto e ha ricevuto una diffusione più estesa il 25 agosto.

Sinossi: In un futuro non troppo lontano, viviamo in un’epoca in cui è presente l’intelligenza artificiale: l’86enne Marjorie, in preda alla disperazione e ai ricordi, trova un nuovo e affascinante compagno, che somiglia in tutto e per tutto al suo defunto marito ed è programmato per farle rivivere la sua storia d’amore degli anni addietro. Che cosa ricorderà e che cosa deciderà di dimenticare? Il film è basato sulla commedia teatrale nominata per il Pulitzer di Jordan Harrison, che esplora il territorio della memoria, dell’amore e della perdita.