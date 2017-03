Marian: Margot Robbie protagonista del nuovo film sulla leggenda di Robin Hood

Da pochi istanti è stata diffusa in rete la notizia secondo cui, che conosciamo anche grazie a, interpreterà il ruolo principale nel prossimo film dellache porterà il titolo di, una storia originale che segue leggenda di

La trama della pellicola, che segue uno script di Pete Barry, vede Marian, dopo la morte di Robin Hood, che prende il posto dell'eroe alla guida del leggendario gruppo di fuorilegge che continuano a rubare ai ricchi per donare ai poveri.

Donald De Line e Amy Pascale si occuperanno della produzione al fianco di Rock Shank. Anche la Robbie parteciperà alla produzione attraverso la sua LuckyChap Entertainment.

Marian non è l'unico film su Robin Hood sulla strada per il grande schermo. Ora in corso, infatti, vi è anche la produzione della pellicola della Lionsgate intitolata Robin Hood, interpretata da Taron Egerton nei panni del protagonista, con Jamie Foxx come Little John, Jamie Dornan come Will Scarlet, Eve Hewson come Marion, Tim Minchin come Frate Tuck e Paul Anderson in un ruolo ancora non rivelato.