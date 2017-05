Margot Robbie rapina le banche in Dreamland di Joris-Peyrafitte

Una delle attrici più richieste del momento è sicuramente, che dopo il successo con The Wolf Of Wall Street, sta vivendo un percorso in costante ascesa. L'attrice sarà la protagonista di, il nuovo film diretto da Miles Joris-Peyrafitte, già premiato in passato al Sundance Film Festival per As You Are.

La trama di Dreamland è ambientata durante la Grande Depressione, dove il ragazzino Eugene Evans decide di aiutare la propria famiglia ridotta sul lastrico andando alla ricerca di una rapinatrice di banche, al fine di poter ottenere una ricompensa in denaro. Anticipando le forze dell'ordine, Eugene riesce a ritrovarla, scoprendo che non è una semplice criminale come tutte le altre.

Margot Robbie, che prossimamente vedremo in I, Tonya e Goodbye Christopher Robin, figura anche tra le produttrici del film.