Marc Webb svela i piani di The Amazing Spider-Man 3 e I Sinistri Sei

Mentre il suo attore principale, Andrew Garfield, si è definito sollevato dalla fine del franchise, Marc Webb ha sempre avuto un po' più di amaro in bocca per non aver completato la saga. In una nuova intervista, Webb ha svelato: "Dovevamo realizzare un film sui Sinistri Sei prima di The Amazing Spider-Man 3. Volevamo riavere Chris Cooper nei panni del Green Goblin. Congelavamo la sua testa e poi lo riportavamo in vita. E tutto con questo personaggio chiamato il Gentleman. Avevamo buttato giù qualcosa ma penso eravamo troppo avanti quando abbiamo iniziato a progettare il tutto.".

Questo conferma, dunque, che il Norman Osborn di Chris Cooper avrebbe avuto un ruolo più grosso nel franchise dopo il secondo film. "Sarebbe stato il villain di The Amazing Spider-Man 3" spiega Webb "Avrebbe guidato i Sinistri Sei. Abbiamo parlato un pochino anche dell'Avvoltoio".