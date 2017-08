Marc Webb e Nick Hornby insieme per un film sulla Chiesa battista di Westboro

Dopo essersi allontanato dal mondo dei cinecomic, dopo i due deludenti capitoli diè tornato al genere che gli era più consono, quello della commedia drammatica.

Dopo aver realizzato il buon Gifted (che ha incassato ben 37 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 7 milioni), le sale hanno accolto la sua ultima fatica The Only Living Boy in New York, con Kate Beckinsale, che però è stato vittima delle recensioni negative e di un risultato decisamente peggiore al botteghino.

Adesso il regista è in trattative per dirigere il suo prossimo progetto: This Above All. Si tratta di un film drammatico sulla controversa Chiesa battista di Westboro che sarà scritto da Nick Hornby (Brooklyn, Wild) basandosi sul memoriale di un ex-membro, Megan Phelps-Roper, nipote del fondatore Fred Phelps; quest’ultimo divenne una delle voci più potenti di Westboro nei social media. Dopo una lunga appartenenza, Megan e la sorella minore decisero di abbandonare il movimento – fatto che spinge la famiglia a diseredarle – per ricercare un altro modo in cui vivere. Nessuna notizia su quando inizieranno le riprese.