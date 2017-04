Marc Webb è fiero dei suoi due The Amazing Spider-Man

Dopo la cancellazione didi, la Sony mise in cantiere immediatamente un reboot titolato. Uscito nel 2012 per la regia di, fu un successo al botteghino ma fu accolto in maniera discreta da pubblico e critica, abbastanza per proseguire la saga.

Ma nel 2014, quando uscì il sequel The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro, nonostante i più che ottimi incassi, la critica ed il pubblico non rimasero piacevolmente soddisfatti e, tra sequel rimandati e spin-off sempre più impensabili, la Sony fu costretta a ri-reboottare il franchise con i Marvel Studios.

Parlando di quei film, il regista Marc Webb, però, afferma che per lui non era quei disastri che la gente continua ad etichettare sul web: "Non penso ci siano rimpianti. Ci sono molte cose di cui vado fiero. L'idea, in particolare, nel sequel, che un eroe non possa salvare tutti, è una di quelle cose di cui vado fiero. Sono orgoglioso perché fu una cosa ambiziosa, un messaggio importantissimo. Ma sono stati dei film difficili da realizzare, molto più complessi di quanto la gente pensi. Ma non erano dei disastri".

"Mi sento fortunato di aver avuto quella opportunità" continua "Non ho mai avuto problemi con lo studio. Ho lavorato con gente intelligente. Ma sono stati veramente difficili da realizzare. In quella situazione non sono stato certamente io la vittima".