Maradonapoli: ecco il trailer del docu-film su Maradona

E' uscito il trailer del film documentario sul, il Re di Napoli, l'uomo che ha saputo regalare ai partenopei un sogno che ancora non smette di incantare non solo loro, ma tutto il mondo.

E' considerato dal mondo uno dei più grandi calciatori mai esistiti, un campione che ha plasmato una generazione, ancora ebbra delle sue magie sul campo. Il documentario di Alessio Maria Federici (Stai Lontana da Me) racconta il rapporto specialissimo tra gli abitanti della città di Napoli e il loro campionissimo Diego. Scopriremo il grande amore di una città intera per un giocatore che ha saputo portare "il Paradiso" in un luogo bellissimo troppo spesso macchiato da situazioni al limite.

Maradonapoli, dal 1 al 10 maggio al cinema.