Manifesto con Cate Blanchett: Il primo trailer del progetto

Cate Blanchett in 13 ruoli diversi, con rispettive espressioni, colore di capelli, ambientazioni, storia. Un vero e proprio tour de force per l'attrice premio Oscar, che ha visto trasformare il progetto con l'artista Julian Rosefeldt in un film.

Manifesto sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival ma sono mesi che se ne parla tra gli addetti ai lavori del cinema. L'attrice premio Oscar Cate Blanchett (Carol, Blue Jasmine, The Aviator, solo per citare alcuni dei suoi ultimi film) ha interpretato i manifesti di vari artisti sotto forma di dialogo, dando vita a 13 personaggi diversi, con relativa fisionomia ed espressività.

Il progetto è stato scritto e diretto dall'artista Julian Rosefeldt e dopo aver debuttato all'Australian Centre for the Moving Image come opera ha fatto il giro di vari musei nel mondo; alla fine sarà presentato in forma cinematografica al Sundace Film Festival e il trailer pubblicato da Yahoo ci mostra una Blanchett meravigliosa in ogni veste.