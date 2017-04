Man Down: il film con Shia LaBeouf ha venduto un solo biglietto in Inghilterra

Accolto con pessime recensioni allo scorsoe aldicon protagonista il controversosembra non allontanarsi dalla stessa, triste sorte anche al box-office british.

Come riportata infatti ComScore, uscito in un solo cinema inglese, il thriller di guerra è riuscito a staccare un solo biglietto, per un incasso complessivo all'apertura di sole 7 sterline (circa 8,70 dollari). L'analista media del sito, Paul Dergarabedian, ha così scritto: «Povero Shia. Questa potrebbe essere un'apertura da Guinnes World Records o qualcosa del genere».



Man Down è stato rilasciato anche in digitale on deamand, rendendo quindi l'uscita nelle sale quasi inutile. Secondo il The Guardian, inoltre, il film uscirà in Blu-Ray e DVD già il prossimo mese, il che è tutto dire. Il thriller di Montiel non è comunque l'unico film della storia ad aver avuto un'apertura così misera al box-office e anzi solo la scorsa estate anche The Colony con Emma Watson aveva incassato nel week-end d'apertura in Inghilterra sole 47 sterline, mentre The Benefactor con Richard Gere 25 sterline nella primavera del 2016.