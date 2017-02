Mamma o Papà?: il trailer della commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese

ha rilasciato il trailer di, la nuova commedia dicon protagonista l’inedita coppia formata da, due genitori in procinto di divorziare che faranno di tutto pur di non ottenere l’affidamento dei loro tre figli!

Mamma o Papà?, che vede per la prima volta insieme Paola Cortellesi e Antonio Albanese, ci racconta con umorismo la faida nata tra Valeria e Nicola, che dopo quindici anni di matrimonio hanno deciso inizialmente di divorziare in maniera civile. Sono d’accordo su tutto, alimenti, case, affidamento congiunto dei figli. Proprio quando si sono decisi a dare la notizia ai loro tre ragazzi, capita ad entrambi l’opportunità di partire all’estero per l’occasione lavorativa della vita. Valeria, da brava compagna e amica, è subito pronta a farsi indietro, ma quando scopre che Nicola ha una tresca con un’infermiera giovane e carina, non è più disposta a sacrificarsi, ma anzi, accetta al volo il suo nuovo incarico.

A chi andrà quindi la custodia dei figli nei sette mesi durante i quali entrambi i genitori dovranno lavorare all’estero? Sarà infine compito dei bambini scegliere se stare con mamma o con papà. La guerra tra Nicola e Valeria esplode e la posta in gioco è esattamente opposta a quella delle normali famiglie in fase di divorzio: lottare per non ottenere l’affidamento dei figli e fare di tutto perché questi scelgano l’altro genitore. E se fino ad ora Nicola e Valeria erano stati due genitori comprensivi, ora Mattia, Viola e Giulietto si ritrovano a dover subire le angherie perpetrate ai loro danni da mamma e papà, pronti a usare ogni mezzo a loro disposizione per rendere la loro vita un inferno. Scegliere non è mai stato così difficile.

Il cast del film è composto dai protagonisti Paola Cortellesi nei panni della moglie Valeria e Antonio Albanese nel ruolo del marito Nicola, oltre ad Anna Bonaiuto, Carlo Buccirosso, Roberto De Francesco, Stefania Rocca, Claudio Gioè, Luca Angeletti, Matilde Gioli, Luca Marino, Marianna Cogo e Alvise Marascalchi.

Mamma o Papà? sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 14 febbraio 2017.