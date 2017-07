Mamma Mia: Here We Go Again!, Lily James si aggiunge al cast del sequel

È l'ha dare oggi la notizia che la bella e talentuosa) è ufficialmente entrata nel cast dell'annunciato Mamma Mia: Here We Go Again! , sequel dell'amato musical condel 2008.

Il film è stato scritto da Ol Parker (Marigold Hotel) e vedrà il ritorno come produttori esecutivi di Benny Anderson e Björn Ulvaeus degli ABBA, le cui musiche fungono da motore centrale dell'opera. I due aggiungeranno anche nuove musiche e testi. Il sequel sarà comunque caratterizzato da brani diversi da quelli del primo film, nonostante qualche pezzo sarà ugualmente riprodotto.



La James interpreterà il ruolo di una giovane Donna Sheridan, la protagonista interpretata da Meryl Streep, comunque già confermata per tornare. Secondo il sito "il film viaggerà avanti e indietro nel tempo per mostrare come le relazioni del passato riescano ad avere una forte risonanza nel presente".



Mamma Mia: Here We Go Again! vedrà nel cast anche Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Colin Firth e Christine Baranski, per un'uscita prevista nelle sale il 20 luglio 2018.