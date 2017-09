Mamma Mia: Here We Go Again!, gli ABBA rivelano alcune canzoni del sequel

Intervistato da BBC Radio 2, Benny Andersson (ex membro degli ABBA e curatore del musical Mamma Mia!) ha rivelato i titoli di alcuni brani del gruppo svedese che andranno a comporre la colonna sonora di Mamma Mia: Here We Go Again!, sequel del film cult del 2008 per la regia di OI Parker.

La soundtrack comprenderà quindi alcune tracce della band tra cui "I Wonder", "Angel Eyes" e "When I Kissed the Teacher", insieme al "ritorno di alcuni classici amati dal pubblico". Potete ascoltare i brani in fondo all'articolo.

Prodotto dalla Universal Pictures, il sequel arriverà nelle sale cinematografiche americane il 20 Luglio 2018, e vedrà il ritorno di quasi tutti i protagonisti del primo film (Meryl Streep, Amanda Seyfried, Julie Walters, Dominic Cooper, Christine Baranski, Pierce Brosnan, Colin Firth) insieme ad alcune new entry come Lily James ed Andy Garcia.