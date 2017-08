Malignant: Rebecca Thomas dirigerà il thriller sci-fi!

, già regista di un episodio di, dirigerà il film Malignant , un thriller sci-fi basato su, dei Boom!Studios.

I fumetti sono stati co-creati dal regista di The Conjuring, James Wan, che produrrà il film. L'adattamento dello script è invece ad opera di Zak Olkewicz. Michael Alan Nelson ha scritto il fumetto con Wan, e Piotr Kowalski l'ha disegnato.

Il film racconterà la storia di un paziente con una malattia terminale che si rende conto di avere un parassita alieno in corpo, non un tumore maligno. Ecco la descrizione di Amazon della graphic novel: "Alan Gates, un paziente con un cancro terminale, è rassegnato al proprio destino... finché scopre che il suo tumore è in realtà un misterioso parassita! Avendo riconquistato una speranza di vita e acquisito degli incredibili poteri, Alan deve combattere contro un'armata maligna che si nasconde sotto la superficie della società, tutto mentre cerca anche di capire qualcosa di più sul suo passato dimenticato."

I Boom! Studios, con i rappresentanti Ross Richie e Stephen Christy, produrranno Malignant al fianco di Wan con la sua Atomic Monster. Adam Yoelin della Boom! co-produrrà e Matt Reilly supervisionerà per conto di Fox.