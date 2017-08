Maika Monroe entra nel cast di The Widow di Neil Jordan

L'attricesi è aggiunta al cast del nuovo thriller diretto dal premio Oscar Neil Jordan , dal titolo. Insieme alla Monroe troveremo nel cast anche il premio Oscar. Il film è prodotto dalla Sidney Kimmel Entertainment e segnerà il ritorno sul grande schermo di Jordan, assente dal 2012.

The Widow, attualmente in produzione e scritto da Ray Wright, racconta la storia di una giovane donna di nome Frances, che inizia un'improbabile amicizia con una vedova più anziana, Greta, le cui intenzioni inizieranno ad avere un lato sinistro. Maika Monroe interpreterà Erica, la migliore amica e la compagna di stanza di Frances.

Maika Monroe è una delle attrici emergenti del panorama hollywoodiano e ha partecipato a pellicole come Un giorno come tanti di Jason Reitman, The Guest di Adam Wingard, It Follows di David Robert Mitchell, La quinta onda di J Blakeson e Independence Day - Rigenerazione di Roland Emmerich. La vedremo a breve in The Silent Man al fianco di Liam Neeson, Diane Lane e Tony Goldwyn.