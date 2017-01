Magic Camp: la Disney avvia la produzione, Jeffrey Tambor è nel cast

La produzione è iniziata per il prossimo progetto della, ovvero, una commedia live-action interpretata dae dal vincitore di Emmy e Golden Globe. Il film, che sta effettuando le riprese a Los Angeles, è previsto per un'uscita nel 2017.

Tambor interpreta Roy Preston, il proprietario di un campo estivo per giovani aspiranti maghi, mentre Devine sarà Andy, un allievo del campo la cui travagliata carriera di mago lo ha costretto a tornare al campo come consigliere. A tornare nuovamente al campo è anche l'ex compagno di Andy e sua nemesi, Darkwood, interpretato da Jacobs, che ora è un mago di successo. Quando iniziano i preparativi per il concorso di magia di fine estate tra squadre rivali, Andy e il suo seguito di disadattati dovranno tenere testa a Darkwood ed al suo team. Nel corso dell'addestramento, Andy verrà ispirato dai giovani campeggiatori e riscoprirà la sua passione per la magia.

Magic Camp è prodotto da Suzanne Todd con Mario Iscovich e Jessica Tuchinsky che servono come produttori esecutivi. Nel film recitano anche Nathaniel McIntyre, Cole Sand, Isabella Crovetti, JJ Totah, Izabella Alverez, Hayden Crawford, Bianca Grava e Lonnie Chavis.