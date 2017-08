Mads Mikkelsen aperto alla possibilità di interpretare Dr. Destino

Nonostante una buona fetta di fan vorrebbe i diritti deitornare ai Marvel Studios, la Fox non sembra intenzionata né a nulla di simile ma nemmeno ad un accordo stile Sony per

E, anzi, Noah Hawley, showrunner di serie come Fargo e il Marvel-liano Legion, ha annunciato di star scrivendo una pellicola totalmente incentrata sul Dottor Destino, con la possibilità di dirigerla.

Quindi partiti i potenziali toto-casting su chi possa dar vita a questa nuova incarnazione cinematografica del più famoso villain dei fumetti Marvel, dopo due performance passate che non gli hanno proprio dato giustizia. Tra i nomi più accreditati nei fancasting c'è quello di Mads Mikkelsen, già interprete di Kaecilius in Doctor Strange.

Riguardo una sua possibile partecipazione, Mikkelsen ha spiegato: "Perché no? E' sempre interessante. Stanno iniziando a sperimentare realizzando delle storie incentrate solo sui villain. Vediamo se lo faranno effettivamente. Non credo abbiano fatto mai qualcosa di simile, non penso abbiano fatto qualcosa con Joker o il Pinguino, per esempio.".

Qualche tempo fa, circolava anche il rumor su un nuovo reboot dedicato ai Fantastici Quattro ma, da allora, non se ne è saputo più nulla.