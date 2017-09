Madre: 3 fan-art in esclusiva per Everyeye omaggiano il film di Darren Aronofsky

Ecco a voi tre splendide immagini realizzate da tre artisti provenienti da diverse parti del globo per omaggiare il nuovo film con Madre! , diretto dal regista

Madre!, in concorso a Venezia 74, parla di una coppia, la cui relazione viene messa a dura prova nel momento in cui degli ospiti inattesi arrivano nella loro casa, stravolgendo in modo brusco la loro precedentemente tranquilla esistenza.

Le immagini che potete ammirare nella gallery sono state create da Cesar Andret Bisbicuth, artista colombiano, Edz Gatdula delle Filippine, e Marina Latre, spagnola.

Nel cast di Madre!, oltre ai premi Oscar Javier Bardem e Jennifer Lawrence, ci sono anche Ed Harris e Michelle Pfeiffer.

Cosa pensate delle immagini fan-art degli artisti sopracitati? Fatecelo sapere nei commenti!