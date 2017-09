Madre!: online un nuovo extended look dal film con Jennifer Lawrence

Sono appena uscite online una serie di riprese agghiaccianti del nuovo film con Madre! , diretto da

La Paramount Pictures ha rilasciato nuovi footage di Madre!, il cui titolo incuriosisce molto anche per via del punto esclamativo finale, inusuale, se non altro; le reazioni di chi ha visto la pellicola sono state contrastanti ed è il classico prodotto che si ama o si odia, senza via di mezzo, perlomeno stando ai commenti a caldo.

Diretto da Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, Black Swan) Madre! vede nel cast il premio Oscar Jennifer Lawrence (American Hustle), il premio Oscar Javier Bardem (Skyfall), Michelle Pfeiffer, Ed Harris (A Beautiful Mind), Domhnall Gleeson (Ex Machina) e Brian Gleeson (Assassin’s Creed).