Madre! il nuovo film di Darren Aronofsky riceve una "F" al CinemaScore

Presentato in concorso pochi giorni fa alla 74° Edizione del Madre! diha già fatto parlare di sé la stampa specializzata, che si è ampiamente divisa sulla sua riuscita, nei giudizi in bilico tra capolavoro e completo passo falso.

Rimandandovi innanzitutto alla nostra recensione, però, a quanto pare il pubblico americano ha fatto fronte comune contro il film con protagonisti Jennifer Lawrence e Javier Bardem, affibbiandogli un'infima F via CinemaScore, rinomata organizzazione di raiting. E la F è il grado peggiore che un film possa ottenere!



Un risultato comunque in contrasto con la maggior parte delle recensioni oltreoceano, che osannano invece l'ultima opera di Aronofsky, sia per il suo ermetismo sia per il coraggio di portare su schermo certi esercizi intellettuali e raffinati, che per il pubblico hanno purtroppo poco appeal, almeno stando al responso di CinemaScore.



Potrete però giudicare voi stessi la riuscita di Madre! tra pochi giorni, dato che il film uscirà nelle sale il prossimo 28 settembre.