Mad Max: Tom Hardy è pronto per partecipare al sequel!

Il registaha aggiunto uno spettacolare quarto film alla sua saga dedicata acon la sua ultima pellicola del 2015 intitolata. Da allora i fan sono ansiosi di vedere un sequel, anche se non si avevano notizie certe sul proseguimento dei lavori, almeno fino ad oggi.

Quello che sappiamo è che il prossimo film di Mad Max è in arrivo, ma l'esatta natura del progetto non è stata ancora chiarita. Poco tempo fa si vociferava di un film prequel incentrato su Furiosa, interpretata da Charlize Theron, che avrebbe dovuto chiamarsi Mad Max: The Wasteland, e che presumibilmente si trova tuttora in fase di progettazione. Mentre la conferma del progetto deve ancora arrivare, ora sappiamo però che almeno un importante attore è pronto a tornare al lavoro sul progetto: lo stesso Tom Hardy, interprete del Mad Max inaugurato col nuovo corso.

Parlando con The Wrap, Tom Hardy ha svelato che il seguito di Fury Road è ancora in lavorazione: "Non so quando inizieremo, ma credo che sia quasi fatta... Sto aspettando solo che mi chiamino."

All’incirca in questo periodo dell'anno scorso, George Miller confermò che era ancora estremamente intenzionato a fare altri film di Mad Max, quindi le premesse sembrano indicare con pochi margini di dubbio che le cose si stanno muovendo velocemente nella giusta direzione. Probabilmente avremo bisogno di sapere prossimamente da Charlize Theron se sarà effettivamente coinvolta in questa nuova avventura cinematografica, ed non tarderanno ad arrivare anche le informazioni riguardo gli studi di produzione. Restate sintonizzati per le ultime novità!