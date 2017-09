Mad Max Fury Road e la trilogia con Mel Gibson arrivano su Infinity

Mad Max Fury Road e la trilogia anni '80 conarrivano sulla piattaforma di streaming digitale Infinity a partire da oggi, 1 settembre.

Nel nuovo film d'azione post-apocalittico di George Miller: “Mad Max: Fury Road”, Mad Max (Tom Hardy), ossessionato dal suo passato, crede che il modo migliore per sopravvivere sia stare da solo, ma si ritrova coinvolto da gente in fuga nelle Terre Desolate, a bordo di un blindato da combattimento guidato dall’imperatrice Furiosa, il premio Oscar Charlize Theron. Il film è disponibile in 4k.

In catalogo c'è, inoltre, il celebre e imperdibile cofanetto completo di “Mad Max: la Saga”, con la celebre trilogia anni '80, con protagonista Mel Gibson, sempre diretta e ideata da Miller.

Specifiche:

Interceptor (Mad Max)

"Di: George Miller

Con: Mel Gibson, Joanne Samuel, Hugh Keays Byrne, Tim Burns

AUSTRALIA 1978 - Max Rockatansky fa parte di un gruppo speciale di poliziotti motorizzati. Siamo in un futuro prossimo, dominato da violenza, droga e bande di teppistii. Quando uno di questi gruppi si presenta all'orizzonte, Max viene coinvolto in una lotta sanguinosa di cui fanno le spese la moglie e il figlio. Non gli rimane che la strada della vendetta..."

Interceptor Il guerriero della strada

"Di: George Miller

Con: Mel Gibson,Bruce Spence,Vernon Wells,Mike Preston

AUSTRALIA 1981 - Ambientato in un Duemila catastrofico - nel quale una umanita' decimata da innumerevoli guerre si e' ridotta a due regrediti clan rivali, bivaccanti intorno a residui pozzi di petrolio - il film narra le imprese di Max, un guerriero solitario, disperato vendicatore della strage della propria famiglia, perpetrata anni prima da criminali della strada..."

Mad Max Oltre al sfera del tuono

"Di: George Miller,George Ogilvie

Con: Mel Gibson,Bruce Spence,Tina Turner

AUSTRALIA 1985 - Mad Max deve confrontarsi, nel deserto, con il feroce Baser Town, campione della regina Auntie. Mad Max vince la sfida ma sarà abbandonato nel deserto ed accolto presso una comunita' di bambini scampati ad un incidente aereo..."