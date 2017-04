Mad Max: Fury Road, George Miller: "Ho pronte le storie per due sequel!"

Nel corso di un'intervista con l'per parlare della versione black-and-chrome diha avuto modo di rilasciare qualche dettaglio sui possibili sequel del suo capolavoro ipercinetico, tra cui il film conosciuto come

Queste le sue dichiarazioni: «Uno dei vantaggi dei molti ritardi avuti con Fury Road è stato quello di aver avuto tempo per inoltrarci in alcune backstories dei personaggi. Abbiamo scavato nel profondo del sottotesto, nelle backstory di tutti i protagonisti, anzi del mondo, e senza nemmeno pensarci abbiamo scritto altre due sceneggiature come una sorta di Bibbia delle varie storie. Se i pianeti si allineeranno, allora ci saranno altri due film su Mad Max».



Miller ha poi continuato parlando del Doof Warrior, il chitarrista scatenato con il viso coperto da una maschera e vestito di rosso: «Del Doof Warrior so ad esempio chi era sua madre. So come sia stato un uomo muto e cieco sopravvissuto all'apocalisse. Conosco la sua storia molto bene! Se arriveremo a fare un altro film, il Doof Warrior ci sarà senz'altro!».



Al momento il regista è comunque intenzionato a girare prima un "film più piccolo e veloce", per avere modo di "riavviare le funzionalità cerebrali". Wasteland e un terzo, possibile capitolo di Mad Max arriveranno poi.