Mad Max: Fury Road, Gal Gadot: "Sì, stavo per interpretare Furiosa!"

Abbiamo avuto il piacere di vederla in azione nei panni dell'ine prima ancora bad-ass girl nella saga di, ma si scopre oggi che la bella Gal Gadot stava per vestire i panni di un'ormai iconica eroina del cinema action.

Stiamo parlando dell'Imperatrice Furiosa di quel capolavoro ipercinetico che è Mad Max: Fury Road, alla fine interpretata magistralmente dalla grande Charlize Theron. Parlando infatti in un podcast con l'Hollywood Reporter, l'attrice ha rivelato di essere stata in lizza per calarsi nel personaggio nel film di George Miller al fianco di Tom Hardy.



Queste le sue parole: "Ho avuto tantissimi 'quasi' per grandi ruoli, ma non ho mai avuto un nome abbastanza importante per accaparrarmeli", dice la Gadot citando proprio la Theron e Mad Max: "Ero sempre io e un 'grande nome'". Ora, è difficilissimo immaginare adesso un'altra attrice come Furiosa, dato l'enorme lavoro della Theron, ma la Gadot sarebbe stata forse una scelta interessante, anche se certamente diversa e probabilmente non al livello della Theron.



Adesso che però Gadot è finalmente diventato un nome importante in quel di Hollywood, chissà che Miller non decida di offrirle una parte nel praticamente annunciato sequel. Sarebbe sicuramente una grande rivincita per lei e un ottimo acquisto per il regista.