Mad Max: Fury Road, Charlize Theron e Tom Hardy sui loro scontri sul set

Prima che larilasciasse, ci sono state segnalazioni di una faida tra le due stelle della pellicola:.Solo ultimamente i due attori si sono pronunciati commentando questo scontro sul set.

In particolare, la Theron ha affermato: "Da quello che ho sentito durante il corso della mia carriera, non è così strano che sui vari set si possano vivere anche esperienze non così buone. Forse il film è diventato quello che è anche perché ci siamo scontrati tanto l'una con l'altro, e anche quei personaggi hanno lottato molto tra loro. Se fossimo andati d'amore e d'accordo, forse il film sarebbe stato 10 volte peggio.".

Anche l'attore Tom Hardy si è pronunciato sugli screzi con la collega, ma ha affermato che ora il rapporto con lei è assolutamente sereno e che ogni cosa si è risolta nel migliore dei modi: "Ci sono spesso molte voci che circolano e che descrivono i litigi sul set come molto peggiori di quelli che si sono verificati in realtà. Ad oggi, comunque, non c'è nessuna ascia da seppellire, per me. Ho sempre pensato, e ancora lo credo, che Charlize sia una delle migliori attrici del mondo e un mega-talento. Penso che sia brillante e mi piacerebbe lavorare di nuovo con lei. Quindi non c'è davvero nessuna ascia di guerra per me da seppellire e tutti i nostri litigi ora sono acqua passata.".