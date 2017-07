Mad Max Fury Road, Charlize Theron: "Amerei girare un prequel su Furiosa!"

Sembrerebbe cheabbia già in cantiere due sequel di Mad Max: Fury Road , ma durante il tour promozionale dell'attesoha espresso grande interesse nel tornare a interpretare l'imperatricein un prequel dedicato.

Parlando infatti ai microfoni di Variety, l'attrice ha dichiarato: «Mi piacerebbe moltissimo tornare nei panni di Furiosa in un prequel. Ricordo che c'erano tre sceneggiature. Furono scritte come backstory del personaggi di Max e Furiosa. Ma ovviamente tutto dipende da George Miller ed è una cosa che la Warner sa benissimo. Noi tutti stiamo aspettando che ci mostri la strada da percorrere».



Discutendo sulle difficoltà nel girare un film come Fury Road e sottolineandone anche la difficile post-produzione, proprio Miller aveva espresso interesse nei mesi passati nel dirigere un progetto più piccolo prima di gettarsi nuovamente nelle wasteland del franchise di Mad Max, titoli che sempre a detta del regista "non ha minimamente intenzione di abbandonare".



Anche noi, come Charlize Theron e Tom Hardy, aspettiamo quindi che Miller ci indichi la strada.