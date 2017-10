Mackenzie Davis nel cast di The Turning di Floria Sigismondi

L'attrice canadese Mackenzie Davis è entrata ufficialmente nel cast del secondo lungometraggio diretto da, ispirato al racconto di Henry James del 1898 e scritto da Chad e Carey Hayes. Le riprese del film inizieranno nel 2018 e la produzione sarà di Scott Bernstein, Roy Lee e John Middleton.

The Turning racconta la storia di una giovane istitutrice che accetta l'offerta di lavoro di un ricco uomo d'affari londinese, che le chiede di occuparsi dei nipoti orfani Miles e Flora, di otto e nove anni. Una volta raggiunta la dimora però la donna è costretta a fare i conti con delle oscure apparizioni che turbano la vita degli abitanti della casa.

Mackenzie Davis, star della serie Halt and Catch Fire e dell'episodio San Junipero nella terza stagione di Black Mirror, sarà al cinema nei prossimi giorni in Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, al fianco di Ryan Gosling e Harrison Ford.

L'artista italo-canadese Floria Sigismondi, dopo aver diretto numerosi video-clip e alcuni episodi di serie tv come Hemlock Grove, Daredevil e The Handmaid's Tale, torna a dirigere un film dal 2010, quando debuttò sul grande schermo realizzando The Runaways, con Kristen Stewart e Dakota Fanning.