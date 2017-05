Lutto nel mondo del cinema: è morto il leggendario attore Michael Parks

Era nato nel 1940 e la notizia della sua scomparsa è stata confermata dal registasi è spento questa mattina.

Smith: "Mi spiace riportare la notizia che il mio idolo, Michael Parks è morto. Era e sempre sarà il miglior attore che abbia mai conosciuto... Amavo il suo modo di recitare così tanto. Era, senza dubbio, l'attore più incredibile che io abbia mai avuto il piacere di veder recitare."

Il debutto attoriale di Parks avvenne nel 1958, in un episodio di Presents di Alfred Hitchcock e da lì avrebbe continuato a lavorare in televisione per molti anni a venire. Il debutto al cinema avvenne nel 1965 con il film Wild Seed di Brian G. Hutton, poi avrebbe interpretato Adamo ne The Bible: In the Beginning, l'anno successivo. Tra gli anni '60 e '70 del secolo scorso ha continuato a lavorare sia per il cinema che per la tv. Ha inoltre intrapreso anche la carriera di cantante, realizzando sette album in studio. Ha poi avuto una sua serie televisiva, Then Came Bronson, dove era protagonista e per la quale ha cantato il tema musicale principale. Nel 1976 lavorò nel sequel de Il Texano dagli occhi di Ghiaccio.

Negli ultimi anni ha lavorato nei film di Kevin Smith, Robert Rodriguez e Quentin Tarantino. Parks è comunque molto conosciuto per la parte di Earl McGraw nella serie Dal Tramonto all'Alba. Tra gli altri, è apparso anche in film quali Argo e Django Unchained. In tv invece si è visto anche in Twin Peaks e Walker Texas Ranger.

Un'altra leggenda che se ne va.