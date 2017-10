Lucy 2 non si farà: Luc Besson "bacchetta" la falsità del giornalismo mondiale

Luc Besson nega con tutte le sue forze di stare lavorando al secondo capitolo di, il film con protagonista. E si rivolge direttamente ai giornalisti, che hanno fatto girare la notizia falsa.

Non solo punta il dito ma sbeffeggia il giornalismo odierno, figlio della "fame" incontrollabile propria di un'audience sempre in cerca di notizie "boom", e lo addita come falso e inconsistente.

Ecco cosa ha scritto il regista:

Cari giornalisti,

Voi fate un lavoro formidabile, nobile e utile. Investigate, cercate le fonti, le incrociate per cercare la verità e questa verità la trasmettete a chi vi legge. E' un onore quello che avete, di informare, guidare e anche decifrare per prevenire accadimenti... Ma questo, a nor del vero, era il passato. Prima di internet e di questa vostra sciocca ricerca dello scoop. Non importa che l'informazione sia giusta o sbagliata, basta che si sia i primi a darla. Chissene importa dell'etica e della moralità. Prendiamo un articolo straniero e accontentiamoci semplicemente di tradurlo, senza prospettiva, senza discernimento. Quand'è che avete perso la vostra fede? Quando vi siete lasciati andare? A volte noi facciamo film che a voi non piacciono, ma seguiamo sempre la nostra passione, la nostra fede. Per favore, provate a riguadagnare la vostra dignità perduta, la nobiltà, il coraggio. Avremmo molto bisogno di voi in questo momento così difficile. Tornate a guadagnarvi il nostro rispetto.

Per la cronaca: non sto lavorando a Lucy 2. Non l'ho fatto in passato, non lo farò in futuro. Questa notizia falsa ha fatto il giro del mondo a causa vostra... E potreste dirmi: "Beh, ma non è una cosa così seria!". Vero, avete ragione, non è fondamentale... ma è "falsa" e normalmente questa parola non dovrebbe far parte del vostro vocabolario perché se non possiamo più credervi, come facciamo a continuare a vivere in un mondo democratico? Come ci teniamo stretta la democrazia? La nostra libertà dipende dalla vostra integrità.

Chapeau.