Lucy 2 è in fase di sviluppo: Luc Besson ha già terminato lo script!

Lucy , il film diche vede protagonista, pellicola del 2014, avrà presto un sequel che è attualmente in fase di sviluppo. Il regista, ha già steso lo script del secondo capitolo.

Nel primo film Lucy (Johansson), è un corriere della droga. La ragazza trasporta la sostanza nell'addome e, per un incidente, la sacca che contiene gli stupefacenti, rompendosi, provoca una reazione incredibile all'interno del suo corpo: le regala l'uso totale del proprio cervello. Seguendo la credenza che vuole il cervello umano utilizzato solo in minima parte (il 10%), Lucy, al massimo della potenza cerebrale, è in grado di muoversi attraverso lo spazio-tempo e, in ultimo, di trasformarsi letteralmente in un supercomputer.

La pellicola ha guadagnato, nel mondo, l'ottima cifra di 463 milioni di dollari, per un costo di produzione stimato intorno ai 40 milioni.

Una volta lo stesso Besson disse che Lucy non aveva bisogno di un sequel ma, sulla scia dell'insuccesso di Valerian e la Città dei Mille Pianeti, continuare invece con un prodotto vincente, potrebbe rivelarsi una mossa giusta per il regista.

Vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori notizie al riguardo.