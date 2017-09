Lucky: Harry Dean Stanton e David Lynch in due clip del film

Magnolia Pictures ha diffuso due nuove clip ufficiali di, film che segna l’esordio alla regia dicon protagonista il compianto

La trama segue le vicende di un 90enne ateo in viaggio per il proprio piccolo paese fare la conoscenza di vari e strani abitanti, compreso uno interpretato da David Lynch. Per il regista e Stanton si tratta dell'ennesima collaborazione dopo Fuoco cammina con me, Hotel Room, Una storia vera, Inland Empire – L’impero della mente e nella terza stagione di Twin Peaks.

Si tratta invece della prima pellicola diretta da John Carroll Lynch, abile caratterista noto per i suoi ruoli in film come Zodiac, Shutter Island, Gran Torino e, per quanto riguarda le serie televisive, American Horror Story e The Americans.

Lucky, presentato in anteprima al South by Southwest Film Festival lo scorso marzo, è uscito in maniera limitata negli States il 29 settembre 2017. Nel cast troviamo anche Ed Begley Jr., Ron Livingston e Tom Skerritt. Su queste pagine potete visualizzare anche il trailer ufficiale della pellicola.