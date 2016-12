Lucasfilm e Walt Disney Pictures ricordano Carrie Fisher

In seguito alla scomparsa della Principessa Leia di, anche la Lucasfilm, casa di produzione dietro alla famosa saga, e la Walt Disney Pictures hanno deciso di rilasciare un commento su questa triste perdita.

Il sito ufficiale della saga titola "Carrie Fisher, la nostra Principessa, se n'è andata" e lascia spazio alle parole della presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy: "Carrie ha un posto speciale nei cuori di tutti noi in Lucasfilm, è difficile pensare ad un mondo senza di lei. Per tutti era la Principessa Leila, ma per noi era un'amica davvero speciale. Aveva uno spirito indomito, un gran senso dell'umorismo e un grandissimo cuore. Carrie ha definito l'eroina dei nostri tempi più di una generazione fa. Il suo ruolo iconico di Principessa Leila ha ispirato forza e fiducia alle giovani donne di tutto il mondo. Ci mancherà moltissimo."

Allo stesso modo, Bob Iger della Walt Disney Pictures ha deciso di commentare in questo modo la dipartita dell'attrice: "Carrie Fisher era unica nel suo genere, un vero personaggio che ha condiviso il suo talento e la sua verità con noi con il suo spirito irriverente. Molti si sono innamorati di lei nei panni dell'indomabile Principessa Leia; lei avrà sempre un posto speciale nel cuore dei fan di Star Wars cosi come in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerla personalmente. Ci mancherà molto, e ci uniamo ai tantissimi fan e amici in tutto il mondo che stanno piangendo la sua perdita.".

"Il mio cuore è vicino ai membri della famiglia di Carrie, gli amici e le legioni di fan." afferma Alan Horn della Disney "Era una donna straordinaria, incredibilmente intelligente e divertentissima. Mancherà tantissimo".