Luca Guadagnino dirigerà Benedict Cumberbatch e Jake Gyllenhaal

ha firmato per la regia di un nuovo thriller il cui titolo ufficiale è ancora sconosciuto e alcune fonti vorrebberotra gli interpreti principali.

La sceneggiatura sarà ad opera di Steven Knight e la produzione dovrebbe iniziare i primi mesi del 2018. Anche se i dettagli sono ancora sotto stretto riserbo, Deadline riporta che la storia dovrebbe focalizzarsi su due amici, un giornalista e un uomo d'affari, e che il film avrà anche una forte protagonista femminile. Guadagnino sarà anche produttore e questa sarà la seconda collaborazione del regista con lo Studiocanal.

L'ultimo film di Guadagnino è stato il drammatico Call Me By Your Name, una storia tra due giovani uomini che si innamorano.