Lowriders: online il trailer del film con Eva Longoria e Demian Bichir

Laha da poco rilasciato in rete il primo trailer per il suo prossimo film che porta il titolo di, che è programmato per fare il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 12 maggio 2017. Come sempre, potete guardare comodamente il filmato, dopo il salto, in calce alla news.

Lowriders ci porterà la nel vibrante mondo della cultura quasi spirituale dei motori dell'East Los Angeles e segue la storia di Danny, un giovane e talentuoso artista di strada, costretto tra il mondo del suo padre vecchia-scuola, e l'ambienete adrenalinico di cui fa parte suo fratello.

Il film è interpretato da Demian Bichir (Alien: Covenant), Eva Longoria (Desperate Housewives), Melissa Benoist (Supergirl), Tony Revolori (Spider-Man: Homecoming), Gabriel Chavarria, Theo Rossi e Yvette Monreal.

Basato su una sceneggiatura di Justin Tipping, il film è diretto da Ricardo de Montreuil, meglio conosciuto per il suo thriller fantascientifico The Raven.