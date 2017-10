Love, Simon: Nick Robinson immerso nel rosso del poster del nuovo Young Adult

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo poster ufficiale di, omonimo adattamento diretto da Re Mida di), che vedrà protagonista il giovane).

Tratto dal romanzo young adult Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, il film racconta di Simon Spier e del suo non essere apertamente gay, dramma che si risparmia per il musical scolastico. Quando un'email finisce però nella mani sbagliate, allora il suo segreto rischia di essere rivelato a tutti e Simon viene ricattato e dovrà fare tutto ciò che il pagliaccio della classe, Martin, gli chiederà.



Love, Simon vedrà nel cast anche Alexandra Shipp, Jorge Lendeborg Jr, Katherine Langford, Logan Miller e Jennifer Garner, per un'uscita, un "coming out", prevista nel corso del 2018, a data ancora da destinarsi.