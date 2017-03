Love Actually: online il trailer della reunion per il Red Nose Day

È arrivato online un breve teaser trailer che riunisce il registae il cast diper uno special del, che potete visionare direttamente in calce alla notizia, subito dopo il salto! Ilandrà in onda il 25 maggio sullae il 24 marzo sullabritannica.

Da una sceneggiatura originale di Richard Curtis, il cortometraggio rivisiterà i personaggi del film del 2003 Love Actually - L'amore davvero per farci scoprire che cosa stanno facendo oggi nel 2017.

Moltissimi membri del cast originale torneranno ad interpretare i loro ruoli, come Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Lucia Moniz, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson, Bill Nighy, Marcus Brigstocke e Rowan Atkinson.

Richard Curtis aveva dichiarato: “Nel corso degli anni mi sono divertito a fare special per il Red Nose Day come 'Blackadder,' 'The Vicar of Dibley' e 'Mr. Bean'. Sembrava un'idea divertente quest'anno fare un episodio speciale su uno dei miei film, dal momento che ora il Red Nose Day è celebrato sia nel Regno Unito che in America. Non avrei mai sognato di scrivere un sequel di Love Actually, ma ho pensato che potrebbe essere divertente vedere quello che stanno facendo ora i vari personaggi. Chi è invecchiato meglio? Direi che è la domanda definitiva... o è ovvio che sia Liam? Siamo lieti e grati che molti del cast siano disponibili e in grado di prendere parte a questa iniziativa benefica, e sarà certamente un momento nostalgico poter tornare insieme e ricreare tutti i loro personaggi 14 anni più tardi. Speriamo di poter fare qualcosa che sarà divertente, nello spirito del film originale e del Red Nose Day, e ci auguriamo che possa contribuire a portare un sacco di spettatori e di soldi per lo spettacolo di beneficenza.”

Per il terzo anno del Red Nose Day, gli americani di tutto il paese indosseranno il naso rosso per raccogliere fondi e sensibilizzare la popolazione sui bambini che vivono in povertà in America e in tutto il mondo. Il Red Nose Day ha raccolto più di 60 milioni di dollari nei suoi primi due anni dal lancio negli Stati Uniti nel 2015.