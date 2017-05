Love Actually: online un nuovo trailer dello short film per il Red Nose Day !

, regista di, torna con un corto intitolato, che andrà in onda come parte dell'annuale Comic Relief event del 25 maggio sulla NBC.

E' online adesso un nuovo trailer dello short film dove vediamo i personaggi del film del 2003 come sono oggi nel 2017, cercando di capire come si sono svolte nel frattempo le loro vite. Ritroviamo Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Lucia Moniz, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson, Bill Nighy, Marcus Brigstocke e Rowan Atkinson. Inoltre, anche Patrick Dempsey ha un ruolo nello speciale.

"Negli anni mi è sempre piaciuto girare gli speciali Red Nose sulle cose che avevo fatto per la TV" ha detto Curtis in una dichiarazione all'inizio di quest'anno. "Blackadder, The Vicar of Dibley e Mr. Bean. Mi è sembrata un'idea carina farne uno basato su un mio film visto che il Red Nose day si celebra sia in Inghilterra che in America. Non avrei mai immaginato di fare un sequel di Love Actually, ma mi è sembrata una cosa bella girare 10 minuti extra per far vedere a tutti che fine avessero fatto i personaggi. Chi è invecchiato meglio? E' il domandone... Oppure è così ovvio che sia Liam? Siamo stati tutti felici che così tanti membri del cast abbiano deciso di esserci - e sarà ovviamente un momento di pura nostalgia far tornare insieme tutti loro e ricreare l'atmosfera 14 anni dopo. Speriamo di fare qualcosa che sia divertente - come nello spirito originale del film e del Red Nose Day - e speriamo che molti spettatori lo vedano."

Red Nose Day è alla sua terza edizione in America. Acquistare un naso rosso significa aiutare i bambini che vivono in povertà sia negli States che in tutto il mondo. Nei primi due anni, l'iniziativa ha raccolto più di 60 milioni di dollari.