Lou: prima occhiata al nuovo cortometraggio Disney/Pixar

La Disney e la Pixar si sono affidate ad USA Today per una prima occhiata al prossimo cortometraggio animato che debutterà questo giugno (da noi dopo l'estate) nei cinema con

Con gli occhi formati da palle da baseball e ammantato da un cappuccio rosso, la strana creatura che si nasconde in una cesta di oggetti smarriti controlla - come un guardiano - i bambini che giocano nel cortile. Ma inizia a notare J.J., un vero e proprio bullo che darà filo da torcere ai ragazzini e questa 'creatura' deciderà di uscire allo scoperto per dargli una bella lezione.

Lou durerà sei minuti ed è diretto da Dave Mullins, animatore di Cars, Up e Alla ricerca di Nemo: "A volte vuoi essere invisibile perché non conosci gli altri ragazzi e, altre volte, ti senti in imbarazzo e vuoi diventare invisibile. In un certo senso, anche i bulli si sentono invisibili, delle volte. Se riesci a scoprire le loro motivazioni sul perché agiscono in quella maniera, potresti risolvere dei problemi. E' quel che adoro di Lou: la vera felicità proviene dal 'dare'. Fa capire a J.J. questa cosa. Quello che J.J. vuole veramente è essere accettato dagli altri".