Lost In London: Il film in diretta di e con Woody Harrelson

Verrà girato in diretta il film pensato dall'attore Woody Harrelson che l'ha presentato in un breve trailer. L'opera verrà proiettata in America il prossimo 19 gennaio.

Lo strano progetto dell'attore premio Oscar Woody Harrelson verrà presentato il prossimo 19 gennaio. Si intitola Lost in London ed è il primo film che verrà trasmesso al cinema in contemporanea con le riprese, in presa diretta quindi. La sceneggiatura e l'idea sono dello stesso attore che ha coinvolto nel progetto anche Owen Wilson e Willie Nelson, la trama si basa su una serie di fatti realmente accaduti.

Gli spettatori seguiranno il ritorno a casa di Harrelson che lungo il tragitto incontra vecchi amici e forze dell'ordine. Lost in London sarà trasmessa in diretta in 550 cinema americani; dopo l'evento live il film sarà post-prodotto e arriverà in sala.