Loro: prime foto dal set per il film di Paolo Sorrentino su Berlusconi

Sono da poco iniziate le riprese di, il nuovo attesissimo film di Paolo Sorrentino incentrato sulla figura di, che avrà il volto di

Stando alle prime foto dal set diffuse da Ansa, possiamo notare come le riprese si stiano attualmente svolgendo ai Fori Imperiali di Roma, dove in mezzo alle tante ragazze fotografate è possibile scorgere anche Riccardo Scamarcio.

Loro rinnoverà anche la fruttuosa collaborazione tra Sorrentino e Servillo, che vestirà i difficili panni di Berlusconi grazie ancora alle sue doti camaleontiche, che già aveva mostrato ne Il Divo interpretando un'altra figura controversa come Giulio Andreotti. Il film racconterà la vita dell'ex-premier e della sua ampissima corte.

Vi ricordiamo che dopo Loro, Sorrentino riprenderà il suo impegno televisivo alla regia di The New Pope, sequel di The Young Pope sempre co-prodotto da HBO, Sky e Canal +.