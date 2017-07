Loro: Berlusconi invita il regista Sorrentino a girare il film a casa sua!

Il, come riporta il Messaggero, avrebbe detto a- che sta girando il film Loro , su- testuali parole:

Cosa che ha stupito non poco il regista, ovviamente. Berlusconi avrebbe poi aggiunto: "Se lo desidera, le permetto di girare a Villa Certosa o nel mausoleo di famiglia ad Arcore". Insomma, come sempre il Cavaliere Silvio non si smentisce e diventa protagonista indiscusso di notizie e dibattiti.

Al programma In Onda, ha oltretutto detto: "Non credo sia conveniente, vista la mia popolarità, fare un film contro di me". Il che suona un po' come una sorta di bacchettata verso il regista, o no? Il film, prodotto dall'Universal, non uscirà prima delle elezioni e dunque vedremo cosa sarà fatto nei prossimi mesi.

La parte di Veronica Lario verrà affidata a Elena Sofia Ricci e chissà se poi il regista premio Oscar Sorrentino accetterà l'invito del Silvio di andare a girare il suo film sulle "cene importanti" proprio a casa del protagonista della sua pellicola?

Vedremo...