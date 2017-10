Lone Wolf and Cub: la Paramount dà priorità al remake

Era il 2012 quando Justin Lin annunciava al mondo intero di essere il regista dell'adattamento cinematografico di

Film che non fu mai realizzato ma che Paramount Pictures ri-annunciò lo scorso anno. Ora dopo più di un anno, sembra che lo studio abbia dato priorità assoluta al remake.

Lone Wolf and Cub è basato sul manga classico di 28 volumi creato da Kazuo Koike; in Giappone è stato adattato anche in una serie di film usciti tra il 1972 ed il 1974. La storia ruota intorno a Ogami Itto, boia dello Shogun, alla ricerca di vendetta dopo che alcune false accuse lo hanno fatto cacciare dalla corte. L'uomo inoltre deve proteggere il figlio Daigoro, di soli tre anni che porta sempre con sé in un arcaico passeggino.

THR conferma che la Paramount ha ingaggiato Andrew Kevin Walker (Seven) per lavorare al nuovo script, insieme a Justin Lin che è rimasto a bordo del progetto come regista. Prima di Lin, ci aveva provato anche Darren Aronofsky, senza successo, a portare al cinema il manga.