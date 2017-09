Loki responsabile della furia di Hela in Thor: Ragnarok?

La furia di Hela star per travolgere il Marvel Cinematic Universe in Thor: Ragnarok e sembra che un personaggio in particolare sia responsabile di questa minaccia. Si tratta di Loki. A rivelarlo uno dei produttori del film,, sul set del film in Australia, spiegando alcune dinamiche anche sul finale di

In particolare la decisione di Loki di assumere l'identità di Odino in chiusura di Thor: The Dark World ha avuto molteplici effetti difficili da sospettare.

"Loki ha raggiunto il suo obiettivo, è diventato il re di Asgard ed è il padrone di quel luogo. Thor viene a conoscenza molto presto delle cose terribili che accadono nell'universo, capendo che Odino stava facendo molto di più di quel che si pensava per mantenere l'universo al sicuro."

Quindi la consapevolezza di Loki di tutte queste cose terribili ha reso tutto molto più vulnerabile, concedendo la possibilità ad un personaggio potente e malvagio come Hela di poter attaccare.

"Loki è diventato il re di Asgard ma si è trovato completamente impreparato, non è riuscito a capire le minacce all'orizzonte. Hela è la minaccia più grande e più terribile."

Diretto da Taika Waititi, Thor: Ragnarok arriverà nelle sale italiane dal 25 ottobre.