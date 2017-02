Logan: una sinossi anticipata racconta nuovi dettagli

Dopo l'annuncio della proiezione al Festival di Berlino, cresce l'attesa nei confronti di, nuovo film sul personaggio degli X-Men, interpretato per l'ultima volta da. Sul sito della Berlinale è nel frattempo comparsa una sinossi che svela alcuni dettagli in più della trama del film, diretto da James Mangold.

Lo stesso Mangold aveva anticipato qualcosa sui personaggi qualche giorno fa, ma ora arriva un resoconto più dettagliato grazie alla sinossi:"Nel 2024 la popolazione mutante si è ridotta drasticamente e gli X-Men si sono sciolti. I poteri di autorigenerazione di Logan si sono ridotti e il mutante si è lasciato andare all'alcol. Adesso fa l'autista per vivere e si prende cura dell'anziano Professor X, che tiene nascosto.

Una donna un giorno chiede a Logan di portare una bambina di nome Laura al confine con il Canada. All'inizio Logan rifiuta ma il Professore aspetta la comparsa della bambina da tempo. Laura possiede poteri straordinari, oltre ad essere abilissima nella lotta e a somigliare molto a Wolverine.

La bambina viene perseguitata da alcuni loschi individui che lavorano per una potente corporation che vuole studiarne il DNA, il quale conterrebbe il segreto che la lega a Logan. A quel punto prende il via una caccia all'uomo senza sosta. In questo nuovo capitolo i supereroi mutanti devono affrontare nuovi problemi, invecchiano, s'indeboliscono e lottano per sopravvivere. Un anziano Logan è costretto a chiedersi se è in grado di usare i poteri che gli sono rimasti per una buona causa."

Logan, diretto da James Mangold, comprende nel cast Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook e Stephen Merchant.